台灣名人賽》格林亞巡首冠 獻給過世祖父

馬來西亞選手格林贏得台灣名人賽暨三商盃邀請賽冠軍。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／淡水報導〕今年亞巡賽已3次屈居亞軍的馬來西亞選手格林（Gavin Green），昨在最後一回合打出71桿，以總計279桿，2桿之差如願在2017台灣名人賽暨三商盃邀請賽封王，他也把這座冠軍盃獻給兩週前過世的祖父。

這是格林夢寐以求的亞巡賽首勝，亞巡賽獎金排名也躍居第1，他傷感地表示，此刻心情難以形容，這座冠軍他期待很久了，但祖父不久前過世，家人都趕回家處理，無法陪在身邊分享他的喜悅。

格林說：「祖父一直很關心我，很想看到我拿冠軍，兩週前在南韓比賽，賽後得知他在家裡過世，讓我很難過。」

格林最後一組出發，同組的菲律賓老將帕根山第2、3洞連吞柏忌，格林在第2洞抓鳥，開始超前。

辛巴威的文森在後半段殺出，從第10洞起連抓5隻小鳥，格林則在第9、10洞連吞柏忌，一度形成3、4人並列領先。

格林及時在長洞穩住陣腳，但第15洞再吞柏忌，又讓戰況不明朗。所幸他在第16洞推進6呎博蒂，最後兩洞力保不失，終於嘗到冠軍滋味。

達席爾瓦、洪恩、文森和帕根山以281桿並列第2。台灣選手成績最好的是老將盧建順，昨他繳出72桿，總計288桿獲得第15，這也是台灣名人賽舉辦31屆以來地主選手名次最差的一次。呂文德以289桿並列16名。