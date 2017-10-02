「嘟福餅」3星連線 獅重燃爭王生機

陽建福昨拿下暌違已久的MVP。 （記者廖耀東攝）

老將搶勝 只差猿1勝

潘威倫（左）肌肉拉傷，只投1.1局就退場。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕「阿福」陽建福昨接替好友「嘟嘟」潘威倫上場投球2.2局無失分奪勝，助獅隊以4：3氣走兄弟，重燃力拚下半季王位的機會，阿福也拿下暌違3年的單場MVP。

第3任投手「大餅」林岳平也投1局無失分。 （記者廖耀東攝）

阿福沒熱身就上 奪MVP

獅隊昨由潘威倫先發，但他只投1.1局25球就因身體右側肌肉拉傷退場，也讓以陽建福為首的牛棚計畫提前啟動，且結局讓全隊都笑得很開心。

「蔗總」黃甘霖盛讚阿福，「其實當初要阿福來獅隊時，我就跟公司說，他會用在最重要的關鍵時刻，這場他就做到我的期待了。」獅隊共出動阿福、林岳平等6名牛棚投手，合力化解嘟嘟提前退場的危機。

阿福上一次獲得單場MVP已是2014年8月1日，他則說，「我完全不記得，也從未想過要拿勝投。」看到嘟嘟受傷之後，完全沒熱身就登場，「其實我已習慣了，上場就是希望幫助球隊，畢竟有這個機會回到球場，就已經很幸福了。」

嘟嘟賽後和醫生、防護員在討論傷勢時，面色有些凝重，「還要回去做詳細檢查，醫生初步判斷應該是表層的肌肉拉傷。」不過談到阿福漂亮解危，嘟嘟也露出笑容，「守得真好，控球、滑球都好漂亮。」

高國慶獻勝利打點

不只久違的「嘟福連線」讓球迷開心，第3任投手「大餅」林岳平也投1局無失分，更讓球迷重溫「嘟福餅」經典畫面。在3局上貢獻勝利打點的則是老將高國慶，此役投打完全展現「老將價值」。

獅隊下半季還剩5場比賽，和桃猿勝差減至1場，又重燃爭奪下半季冠軍的希望，蔗總則說，「順其自然。」