中國不打亞錦賽 棒協：訂不到機票

台灣將於今晚6點30分在新莊首戰菲律賓，首戰由吳俊杰先發。（記者廖振輝攝）

棒協澄清非政治因素

〔記者徐正揚／台北報導〕第28屆亞洲棒球錦標賽今天開打，中華棒協秘書長林宗成昨天重申，中國臨時取消參賽絕對不是外傳有政治因素，只是單純的訂不到返程機票，無法配合中國政府相關單位規定的回國時間。

台菲今首戰 吳俊杰先發

本屆台灣與南韓、菲律賓、斯里蘭卡在A組，中國不來後B組剩日本、香港、巴基斯坦。台灣將於今晚6點30分在新莊首戰菲律賓，首戰由吳俊杰先發，明天關鍵對南韓先發呂彥青，第3場對斯里蘭卡是江國豪。

林宗成指出，約5天前與中國隊聯繫，得知中國外交部核准球隊出國的公文剛下來，中國隊開始訂機票卻碰上「十一長假」只訂到去程，返程機位要到10月13日才有，中國隊努力爭取延長出國期限但未獲同意，前天下午4點正式回覆放棄參賽。

林宗成表示，中國隊現由大聯盟訓練發展中心主導，總教練是前小聯盟球員張寶樹，大聯盟亞洲區技術總監瑞克已於昨天抵台準備觀賽，得知無錫棒球學校約8位與美職簽約球員，因為中國隊團體行動無法參加，同樣感到遺憾，「絕對不是政治因素。」他說。

本屆亞錦賽是台灣第8次主辦，中國於1997年首次派隊來台，2001、2007年都沒參加，2012、2015年連續兩屆參賽。

因應中缺陣 賽程將微調

由於中國不來，菲律賓在總教練會議要求更改賽程，以加賽方式決定4強最後1席，獲得同意，於5日休兵日增加1場A組第3對B組第2，勝隊取得4強資格。林宗成表示，菲律賓認為，若中國來，4強不外台灣、日本、南韓、中國，既然中國不來，按原訂賽程決定4強，對菲律賓並不公平。