一軍新兵談威助賢拜 滿滿不捨和敬意

兄弟昨將投手王梓安（見圖）及2名外野手林書逸、陳文杰拉上一軍。（記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／台中報導〕基於「觀察年輕人」的球團政策，兄弟昨拉上3名年輕新血上一軍，並未包括38歲老將林威助，但「3兄弟」談起威助賢拜都是不捨和敬意，更從他身上學到打球的態度。

兄弟昨將投手王梓安及2名外野手林書逸、陳文杰拉上一軍，3人平均年齡不到25歲，其中二軍打擊王和安打王的陳文杰11日才滿20歲。領隊劉志威表示，計畫到球季結束前觀察年輕選手，看誰比較適合打季後賽。

這也意味林威助今年要再上一軍的機會不高，前天就是他生涯最後一戰。只是兄弟仍希望為這位擁有旅日資歷的名將舉行引退儀式，「我們也希望能讓威助有個完美的結束，會持續跟他溝通，說不定選在明年開幕舉行。」

王梓安感概 球隊少缺舞台

王梓安談到前天比賽仍感觸良多，不但跟著林威助哭，也感嘆現在球隊實在太少，讓很多球員失去舞台。「我這幾年觀察到，很多高中球員進來沒有人教，可能一下子表現不好，球隊的新血又進來了。」

昨擔任先發第7棒的林書逸，也認為林威助在二軍幫他很多，「之前陷入低潮，賢拜就會提點我，還會在我打擊練習時在後面觀看。」

陳文杰更在春訓時和林威助當室友，「賢拜規律的生活作息也值得學習，他每天晚上10點就睡覺了，春訓每天都很有精神。」