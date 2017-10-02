高孝儀雷射肩 守護羅力三冠王

富邦悍將羅力昨在平手時退場，無關勝敗。（記者林正堃攝）

羅力6局5K無失分

富邦悍將捕手方克偉（後）本壘前刺殺桃猿跑者楊岱均。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕富邦悍將王牌羅力昨和桃猿林樺慶上演投手戰，羅力6局送出5次三振無失分，雖然沒等到隊友火力支援，在平手時退場無關勝敗，但距三冠王之路又前進一步。富邦在林樺慶退場後掌握攻勢，在8局上方克偉敲安、高孝儀開轟帶動下，終場以5：2擊敗桃猿。

富邦悍將高孝儀昨開轟又有長傳本壘刺殺跑者的美技演出。（記者林正堃攝）

羅力暫居三冠王，防禦率2.18領先猿隊史博威的2.65，三振數154次，也領先史博威13次，16勝領先賽格威1勝。

羅力前4局僅被敲出1支安打，5局下遭遇危機，兩出局後連續3打席被擊出安打，右外野手高孝儀接到林承飛的安打後，傳本壘刺殺試圖搶分的楊岱均。

楊岱均搶分 本壘前刺殺

羅力說，沒有投手會想在兩出局時被敲出安打，但該半局投球被打者掌握，幸虧高孝儀美技幫忙，6局投完75球後雖有些疲累，但還能續投，不過教練最後選擇換投。

羅力有機會繼前年之後再拿下三冠王，他說，每場都想幫助球隊贏球，最終拿下冠軍才是目標。歷經去年奪冠，今年球隊卻墊底，羅力也坦言，雖然個人數據優異，但身為球隊一份子，沒能幫助球隊闖進季後賽，令他感到失望。

林樺慶繼9月9日後再次投滿7局，投出本季代表作，但和羅力一樣無關勝敗。8局下擊出關鍵安打的方克偉坦言，林樺慶的投球動作，打者不太好跟球，頻頻追打壞球。

方克偉也成功和羅力搭配出好投，他指出，今年不少對手漸漸熟悉羅力，兩好球後，專抓他的指叉球攻擊，昨役配的直球比例較高。