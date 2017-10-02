陽岱鋼0安 巨人中斷連10年晉季後

陽岱鋼未能建功，單場5打數皆掛零。（取自讀賣巨人官網）

〔記者石毓琪／綜合報導〕落後橫濱DeNA 0.5場勝差的巨人昨再戰阪神，9下急起直追，但在陽岱鋼擊出投手前滾地球，成為最後一出局後，4：5苦吞二連敗，加上另一地DeNA上演打擊戰，13：7力挫廣島，巨人確定無緣季後賽，相隔11年落居「B段班」。

巨人先發投手田口麗斗在第3局等到2出局後，被阪神連敲4支安打失3分，巨人在4下村田修一開轟領銜追回2分，不料5上阪神「背靠背」全壘打再擴大差距，一路落後的巨人，9下從阪神終結者多力茲手中再追2分，可惜陽岱鋼未能建功，單場5打數皆掛零，主場最後一戰抱憾畫下句點。

自2007年日職實施高潮系列賽以來，巨人連續10個球季都打進季後賽，是12個球團當中，唯一一隊達成此壯舉者，期間包括2009、2012年奪「日本一」。去年遭DeNA「下剋上」後，巨人季後補強頻頻，砸26億日圓簽3名FA球星陽岱鋼、山口俊和森福允彥，但上半季傷兵多，還一度寫下隊史最難堪的13連敗，戰績雖緊咬DeNA，例行賽封關前夕苦吞2連敗，勝率確定無法超越DeNA，無緣季後賽。

逆轉樂天 陳冠宇第3勝

洋聯方面，效力羅德的台灣左投陳冠宇，昨再當球隊「轉運手」，8下1：2落後時登板，投26球後援1.1局、無安打無失分，送出3K、1保送，飆出最速149公里，羅德9上狙擊樂天終結者松井裕樹，海灌4分大局，終場5：2贏球，陳冠宇繼9月14日後，再度因球隊逆轉而拿下勝投，本季第3勝入袋。