洋基後天戰雙城 大聯盟季後賽揭幕

紅襪隊王牌投手塞爾（中）被隊友香檳灌頂，慶祝美聯東區封王。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕隨著紅襪連續2年稱霸美聯東區、洛磯拿到國聯第2張外卡，大聯盟今年季後賽10支球隊全部確定，例行賽今天結束，季後賽將於台灣時間10月4日由美聯外卡戰洋基主場對雙城，揭開序幕。

紅襪美東2連霸

紅襪靠波梅蘭茲先發6局只失1分，普萊斯中繼化解無人出局滿壘危機，以6：3擊敗太空人，寫下隊史首次連續2年稱霸美東，紅襪自8月2日重新坐上美東龍頭後，一路被洋基緊追，領先優勢一度剩下2場，拚到例行賽倒數第2天才在分區封王。

林子偉回台當老爸

林子偉請假前晚趕回台灣，錯過生涯首次香檳浴，他在飛機上就收到女兒出生的喜訊，一下飛機就前往醫院探視妻女，路上還買消夜感謝晚班醫護人員辛勞，經紀公司將於11日在台北為他舉行記者會，分享初為人父的喜悅與今年在大聯盟的點滴。

太空人落敗不僅讓紅襪於分區封王，也讓印地安人拿到美聯季後賽第一種子，太空人與紅襪今天打完例行賽最後1場，將在10月6日美聯分區系列賽再次碰頭，當天印地安人要迎戰外卡戰的勝隊。

洛磯搭上末班車

洛磯昨在主場以3：5輸道奇，賽後全隊留在休息室看電視，在紅雀逆轉擊敗釀酒人後，終於拿到今年季後賽最後一張門票，繼2009年後，再次打進季後賽，洛磯將於10月5日強碰國聯外卡第1名響尾蛇，若能獲勝則於10月7日國聯分區系列賽再對道奇。

由於太空人、印地安人同日輸球，道奇103勝確定是大聯盟本季最佳戰績，也取得季後賽所有主場優勢；國聯分區系列賽另一組合是7日開打的國民對小熊。