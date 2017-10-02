婕斯盃／「戴」傷拚戰 冠軍溜手

婕斯盃全明星羽球對抗賽，戴資穎（中）與王子維（後）搭配在冠軍戰中落敗。（記者劉信德攝）

〔記者廖聿偉／天母報導〕2017婕斯盃全明星羽球對抗賽昨進行決賽，世界球后戴資穎和王子維聯手迎戰丹麥組合傑克斯菲德／康菈德彼德森，小戴受肩傷影響，無法全力殺球，最終台灣組合以18：21、20：22落敗，僅獲得亞軍及8000美元（約24.8萬元台幣）獎金。

天母體育館湧入爆滿觀眾，戴資穎和王子維首局一開局受制於對手靈活的長、短球攻勢，一度陷入5分落後，但中段王子維用強勢殺球回擊，拉出6：0高潮反超，雙方鏖戰至17平，丹麥組合利用我方失誤，打出4：1攻勢，率先開胡。

王子維：不太習慣雙打

次局，雙方8度戰成平手，戴資穎／王子維雖率先取得聽牌優勢，但丹麥組合連續逃過2個局末點，反而倒趕4分逆轉。王子維坦言，「最後幾顆球處理不好，讓對手有機可乘，還是不太習慣雙打，尤其是放小球的時機，拿捏不夠準確。」

球后肩傷 不敢用力打

戴資穎日前因肩傷退出日本超級賽，這次卻為了公益投入婕斯盃，小戴坦言，怕肩傷加劇，不太敢用力擊球，以保護自己為前提。此役和王子維的配合漸入佳境，可惜未能摘冠，但混雙是很不錯的嘗試。

10月中將出征丹麥頂級超級賽，戴資穎積極復健，每天約治療30分鐘至1小時，刻意把訓練強度降低，改以腳步和體能的練習替代，期盼能盡快痊癒，鞏固球后寶座。