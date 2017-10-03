MLB季後賽大戲明登場 曾仁和拚卡位

曾仁和爭取成為史上第4位打進大聯盟季後賽的台灣球員。（資料照，美聯社）

若成真 將是3年來首位台將

〔記者黃照敦／綜合報導〕大聯盟年度季後賽明天登場，壓軸好戲台灣球員能否湊一腳，「土虱」曾仁和將是眾望所託，目前他隨小熊隊賽前備戰，爭取成為史上第4人、3年來首位打大聯盟季後賽的台灣球員。

世界大賽尋求衛冕的芝加哥小熊隊，順利摘下國聯中區冠軍挺進季後賽，首輪分區賽遭遇強敵國民隊，根據大聯盟規定，每一輪各隊只能登錄25名球員，一般都會帶12名投手，曾仁和能否出線，備受台灣球迷關注。小熊隊將在週四宣布首輪先發輪值，同時完整25人名單也會明朗。總教練梅登表示︰「我有自己的想法，但也要聽聽投手教練和球團高層的看法，大家一起開會做出決定。」

被告知待命 期待魔幻旅程

曾仁和9月擴編才被拉上大聯盟，15日1場先發、29日1場後援3局奪生涯首勝，也建立季後賽的競爭力。即使小熊首輪5戰3勝的分區賽用不到他，土虱仍會留隊待命，若小熊挺進國聯冠軍賽重新登錄25人名單，或有投手進傷兵名單，曾仁和也是遞補人選。

小熊分區賽首戰7日在客場，賽前備戰將舉行分組對抗賽維持手感，曾仁和也被告知隨時待命，梅登將遴選最堅強25人名單，展開衛冕世界大賽的第一步。

梅登去年率小熊打破「山羊魔咒」，終結百年冠軍荒，證明鬼才教頭絕非浪得虛名。2008年，梅登執掌美聯東區光芒隊，隊史首次打進世界大賽，他大膽啟用當年菜鳥左投普萊斯，成為季後賽牛棚大黑馬；如今普萊斯已拿過塞揚獎，成為紅襪的王牌，今年梅登是否會再有驚人之舉，曾仁和生涯初體驗，絕非不可能。 台灣球員上一位打季後賽的是陳偉殷，在金鶯4年內，於2012、2014年兩度參賽，其中旅美第一年（2012年）就在對洋基的美聯分區賽第二戰登板先發，投6.1局失2分、1分責失，拿下首場勝投，是繼洋基王建民（2005年先發勝）和道奇郭泓志（2009年後援勝）後，第3位在大聯盟季後賽摘勝的台灣投手。

最後10強角逐世界大賽，據最新賭盤，印地安人最被看好，小熊第五，洛磯和雙城敬陪末座。