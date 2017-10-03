外卡驟死戰》「最熟悉的敵人」後天決生死

響尾蛇推葛蘭基登板外卡殊死戰。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕同屬國聯西區，甚至共用春訓基地，響尾蛇和洛磯是對彼此最熟悉的對手；在後天早上8點的國聯外卡驟死戰，就看是10度在季後賽登板的葛蘭基厲害，還是葛雷在初體驗就能開紅盤。

今年交手19次 響尾蛇佔上風

兩隊在今年例行賽共交手19次，由響尾蛇取得11勝8敗上風，而在後天勝出的球隊，則能在7日登場的分區季後賽首輪賽事和道奇交手。有趣的是，響尾蛇今年對道奇11勝8敗，洛磯對道奇則是10勝8敗，是本季唯二對這支大聯盟勝率最高的球隊勝多敗少。

葛蘭基9場季後賽 3勝3敗

33歲的葛蘭基去年以6年2.065億美元（約台幣62億）加盟，今年17勝投出王牌身手。響尾蛇教頭羅夫洛對他相當放心，「他今年給我們所需的一切，我認為這場比賽也不會改變，我知道他會把自己準備好。」

葛蘭基在9場季後賽繳出3勝3敗、防禦率3.55成績，25歲的洛磯先發投手葛雷卻從未在季後賽登板過。不過洛磯教頭布雷克同樣信心十足，「不管是球團、球員或教練團，都對葛雷現在的投球內容很滿意。」

洛磯葛雷將初嘗季後賽滋味。（資料照，歐新社）

洛磯由25歲葛雷扛重任

身為大聯盟三年級生，葛雷本季繳出10勝4敗、防禦率3.67成績，尤其最近5場先發4勝0敗、防禦率2.10，更是讓他獲得驟死戰先發的主因。