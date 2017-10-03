猿、獅晉季後賽 兄弟未絕望

江辰晏（資料照）

恐季賽最終戰才揭曉

〔記者林宥辰／台北報導〕中職下半季還有最後7戰，戰況卻仍混沌，4隊中3隊有機會打季後賽，就連已淘汰的富邦悍將也可能扮演關鍵攪局者，相當罕見。統一獅隊下半季和桃猿隊僅落後1場勝差，還有機會逆勢奪冠，中信兄弟能否打季後賽，甚至要等到最終戰11日獅猿保留賽結果才能確定。

獅隊還剩5場比賽，猿隊則剩3場，兩隊都確定拿到季後賽門票，至於兄弟則寄望桃猿最終贏得下半季冠軍，才能打二、三名季後挑戰賽。

陳明軒（資料照）

獅隊今天推左投江辰晏先發迎戰富邦悍將，江辰晏上次一軍先發要追溯到6月25日，當時對手就是富邦，他投4.2局失5分吞敗，隨後下二軍調整至今；富邦今則由陳明軒先發。

獅搶登頂 羅力是變數

獅隊總教練黃甘霖說，輪值出現傷兵，潘威倫、廖文揚都有傷在身，新人施子謙需要保護，原本今考慮讓施子謙先發，但後來還是決定讓江辰晏先掛帥，至於手傷已癒的洋投福瑞多，則暫定擔任長中繼。

對獅隊而言，目前全年度戰績超越兄弟成為第2名，就算最終下半季冠軍失利，也還有季後挑戰賽可打。蔗總說，這幾場要全力拚季冠軍，同時也希望保持年度第2，保有5戰3勝制挑戰賽的主場優勢，目前領先兄弟0.5場。

獅隊要奪冠，可能還得試圖突破聯盟投手三冠王、富邦悍將羅力的關卡，羅力今年16勝當中，獅隊就貢獻其中9勝，羅力對獅防禦率僅1.68、每局被上壘率0.95，球迷起的「除獅機」稱號當之無愧。但富邦早已無緣季後賽，羅力奪三冠王機率又極大，富邦教練是否再安排他對獅登板，值得關注。

總冠軍賽票價 猿寫新高

只等對手的桃猿隊，雖然台灣大賽時間、對手都未確定，昨卻先宣布10月9日起（金猿卡友10月7日）於全台Famiport系統可搶先以選擇場次方式預購座位，熱區最高票價1680元，已創總冠軍賽最高票價。