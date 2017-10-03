輸球獲利怪象 中職︰暫維持現狀

中職秘書長馮勝賢（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職實行多年的季賽後制度，因桃猿隊今年可能包辦上、下半季和年度冠軍，導致出現季末有球隊「輸球獲利」的不合理現象，被多方討論。

中職採上、下半季制度，考量可在季中和季末製造兩波爭冠高潮。若上、下半季冠軍同一隊，全年度第2、3名須先交手5戰3勝制挑戰賽，勝隊晉級台灣大賽挑戰全年「金冠軍」，金冠軍先保送1勝。

今年下半季戰績慘淡墊底的中信兄弟，全年度還有第3，因此猿隊若再奪半季冠軍，兄弟就能因此跟著拿到季後賽門票，先和統一獅隊交手。中信兄弟總教練史耐德雖多次強調，全隊都不會放棄任何一場比賽，但他也坦言，棒球人生中第一次遇到「輸球反而有利」的情況。

中職內部也進行討論，賽務部昨就針對賽制開會。中職秘書長馮勝賢說，最近收到各方意見，也著手討論，提出過不少方案，比如上、下半季同一隊，年度第2名直接打冠軍戰（上下半季冠軍保送1勝），但考量以球隊觀點，季後賽仍有一定張力，應還是會暫維持現狀，今年中信兄弟的狀況往年並不常見，但也會在之後球團間開會時提出討論。

亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀週末將來台，赴桃園棒球場和台灣隊總教練洪一中見面，也觀戰兩場中華職棒。