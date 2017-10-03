詹詠然女雙排名 登「世界第2」

詹詠然（右）在女雙世界排名攀升到第2，搭檔辛吉絲（左）則重返球后位置。（取自詹詠然臉書）

排名創生涯新高 搭檔辛吉絲第一

〔記者林岳甫／綜合報導〕WTA女子職業網球協會昨公布最新世界排名，詹詠然以積分9160分在女雙世界排名升至生涯新高第2，搭檔辛吉絲也以9520分重返球后寶座，「辛然配」在北京女網賽16強將對決謝淑薇／妮可拉絲古。

詹詠然今年2月與「瑞士公主」辛吉絲合拍後，分別在印地安泉、馬德里、羅馬、馬優卡、伊斯特本、辛辛那提、美網稱后，上週又在武漢女網賽封后，順利擠下捷克「左手劍」莎法洛娃，成為世界前2席的雙打好手。

北京女網16強戰 與謝淑薇狹路相逢

謝淑薇／妮可拉絲古昨在北京網賽女雙首輪以6：4、6：3打敗法網女單冠軍拉脫維亞新秀歐絲塔潘珂和羅馬尼亞女將瑟絲蒂的組合，將在16強與詹詠然／辛吉絲狹路相逢，也是雙方人馬繼8月辛辛那提決賽後再度碰頭，當時「辛然配」歷經「超級搶10」才逆轉勝，詹詠然職業生涯女雙對戰小薇的紀錄為11勝3負。

其餘台灣女將排名，詹皓晴居雙打14名，謝淑薇排38名，單打排名也小幅上升1名至第94；女單世界第1為西班牙「長腿正妹」穆古魯莎。

「西班牙蠻牛」納達爾以9465積分居男單世界第1，「瑞士特快車」費德爾緊追在後；台灣一哥盧彥勳排名63，值得一提的是，他上週在成都男網賽打進雙打4強，排名飆了94名來到第234。