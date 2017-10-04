名將完美謝幕》井口資仁神轟 太瘋狂太催淚

井口資仁（中）在引退賽的表現讓全場陷入瘋狂。（取自羅德網站）

〔記者倪婉君／綜合報導〕日職今年最經典的引退試合，當屬42歲羅德名將井口資仁在9月24日的最後一役，他在9局下轟出追平兩分砲，戲劇性地幫球隊打出12局下逆轉勝的機會，也讓逾3萬主場球迷陷入瘋狂。

和三星獅昨全隊穿上李承燁的36號一樣，羅德在9月24日的「井口日」也是全員穿上6號球衣，向這位具大聯盟資歷的名將致敬。井口的17歲長女琳王擔任開球嘉賓，也為父親的最後一戰留下最佳紀念。

最動人的一刻出現在9局下，井口在羅德1：3落後火腿時，相中149公里速球一棒追平，鏡頭更捕捉到看台上球迷激動拭淚。羅德終場4：3贏球，全隊賽後將井口高高拋起，他也激動地說，「這是最棒的棒球人生。」井口可望在季後接掌兵符，明年帶領戰績在洋聯墊底的羅德重返榮耀。

除了井口，日職還有很多動人的引退時刻，週末將來台的日本國家隊總教練稻葉篤紀，2014年10月5日在札幌巨蛋的引退賽也讓球迷難忘。火腿迷忘情地在看台以經典的「稻葉跳」應援，隊友在賽後也將稻葉拋在空中，他則留下名言：「這20年是我人生最棒的20年。」

稻葉在7、8日將到桃猿球場拜會執掌亞冠賽台灣兵符的洪一中，也會觀察王柏融等中職打者。