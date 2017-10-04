洛夫改扛中鋒 「哈羅」今對雷霆3巨頭

火箭後場新組合哈登（右）和保羅（左），今對決雷霆3巨頭。（資料照，取自火箭官網）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季衛冕失利的騎士，今夏失去明星主控厄文，仍補進「閃電俠」魏德和羅斯等多名明星球員，主帥泰倫魯嘗試變陣，預言新球季將改用「五小陣容」，上季先發中鋒T.湯普森坐板凳，由大前鋒洛夫改打中鋒，期盼能打出新氣象。

騎士洛夫新球季預計改打中鋒位置。（資料照，取自騎士官網）

泰倫魯解釋，會做出此決定，是希望藉由洛夫優異的傳球和高位策應能力，讓詹姆斯、魏德和羅斯3人的火力能最大化，不會因位置重疊，壓縮他們的上場空間，而洛夫留下的先發大前鋒位置，將由塞爾提克轉隊來的克勞德擔任。

騎士首場官方熱身賽，將於明早7點碰上老鷹，但詹姆斯腳踝傷勢未癒，篤定缺陣，且泰倫魯近年相當保護詹姆斯，除了例行賽嚴格限制出賽時間外，詹姆斯近3年20場熱身賽只出賽10場。

「甜瓜」安東尼在雷霆的首場熱身賽，將於今早8點碰上原本夢寐以求想加盟的火箭，雙方今夏補強有成，火箭招募保羅和哈登組成堅強的後場「雙核心」，雷霆則找來喬治和安東尼，升級成「三巨頭」，兩軍對陣話題十足。

但保羅對轉隊後的首戰，反而平淡以對，他說：「熱身賽雙方都在調整階段，賽前已和教頭丹東尼討論多種戰術，期盼能利用實戰測試，真正勝負等到例行賽再一較高下。」

雷霆3巨頭喬治（左起）、魏斯布魯克、安東尼。（資料照，美聯社）