亞錦賽》吳昇峰PTT練功 果真一戰成名

吳昇峰（記者林正堃攝）

第1次練投 就被相中抗韓

〔記者徐正揚／新北報導〕早在台灣隊集訓第一次投手練投，總教練郭李建夫就決定讓吳昇峰在亞錦賽預賽對南韓之戰擔任先發，他也沒辜負總教練的期待與信任，繳出5局飆4K、挨3安無失分好投，寫下生涯最精采一頁。

郭李指出，過去在國際賽對南韓，很少派低肩側投先發，但他在集訓第一次投手練投時，發現吳昇峰球速雖不快，球卻很會跑，進壘角度也很低，或許可壓制喜歡揮大棒的南韓打者，決定把這場交給他。

郭李說，「就是一種直覺，吳昇峰也30歲了，各方面都很成熟，也該有個機會在大比賽表現一下。」

吳昇峰表示，集訓第2天就接到可能要對南韓先發的任務，當下覺得一戰成名的機會來了，很感謝總教練給他這個機會。

由於手邊資料有限，吳昇峰選擇利用網路，不僅常上PTT看鄉民分享有關南韓陣容的貼文，再上YouTube找南韓打者的影片，「雖然只有幾個中心打者的資料，但幫助已經很大。」

在郭李眼中，中繼3.2局飆5K、挨3安失1分的王政浩同樣功不可沒。王政浩表示，9局上感覺腳快要抽筋，怕繼續投會造成球隊負擔，因此趕快退場，球速最快能飆到152公里，只是想幫助球隊，完成教練交付的任務，但他不會因此再挑戰職棒，將留在業餘繼續打拚。