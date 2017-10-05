鐵牛陣8.2局飆13K 洋基轟垮雙城

洋基隊羅伯森昨中繼3.1局用52球，雙寫生涯新高，拿下勝投。（美聯社）

先發0.1局照贏 史上第9隊

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在先發投手只抓到1出局的情況下，過去大聯盟季後賽史上僅8隊能贏球，洋基昨成第9隊，儘管塞維里諾只撐0.1局，仍靠鐵牛陣封鎖8.2局飆13K、打線3轟助威，以8：4逆轉雙城，在美聯外卡殊死戰勝出，繼2012年後再闖分區系列賽。

洋基隊塞維里諾昨僅先發0.1局就被敲出2支全壘打、失3分，黯然退場。（今日美國）

外卡戰一場定生死，洋基最信賴的塞維里諾首局就挨雙轟、掉3分退場，追平隊史最短命的季後賽先發，但從格林接手開始，和羅伯森、坎利、查普曼共4名後援投手把關，8.2局只丟1分，合計13K也平大聯盟季後賽的牛棚紀錄。

洋基隊格林昨中繼2局飆4K，另有2次保送，丟掉1分。（法新社）

洋基隊坎利昨投2.1局無失分。（美聯社）

洋基隊查普曼昨後援1局飆3K。（美聯社）

打線更回敬雙城煙火秀，葛瑞戈爾斯1局下先敲扳平3分砲，賈納2局下追加超前陽春彈，「法官」賈吉4局下又轟進2分，寫下洋基自2010年美聯冠軍賽後的單場最多轟。葛瑞戈爾斯說：「我們把球迷和每個人拉回比賽，這展現我們團隊有多棒，永不放棄！」

先發投手僅拿1出局以下，卻還能贏得一戰決生死的季後賽，洋基也是自1925年海盜以來的首隊。羅伯森中繼3.1局用52球，皆生涯單場新高，飆5K沒失分，搶下勝投，他說：「我只想做任何能幫球隊獲勝的事，沒人希望球季就在今晚結束。」

洋基隊菜鳥賈吉（左一）接受隊友的香檳浴。（美聯社）

隔5年再闖分區賽 明對印地安人

洋基抱回2012年後的季後賽首勝，挺進5戰3勝制美聯分區賽，明移師克利夫蘭強碰最具冠軍相的印地安人，尚未決定由誰對上季賽17勝的鮑爾。

另一場太空人對紅襪同日開打，首場由9月5勝0敗、防禦率1.06的韋蘭德，槓上美聯塞揚大熱門的塞爾，第2場則由凱可出戰波梅蘭茲。