吉總誇他像基特 紅襪迷也愛賈吉

洋基隊賈吉（右）被看好成為基特接班人。（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在「永遠的隊長」基特退休後，洋基尋覓同樣能引起共鳴的新生代巨星，「法官」賈吉被寄予厚望，不只具備屢創新頁的打擊魅力，教頭吉拉迪也在他身上看見基特的影子。

「他有點像德瑞克（基特）。」吉拉迪說，賈吉經常面帶笑容，享受比賽且盡力拚戰，不管場上、場下都能看到他做對的事，很有存在感，與基特相似。賈吉沒有驕氣，就連作客死對頭紅襪的主場，紅襪迷喜歡高聲喊他，他也總以笑容回應，還送球給他們。

賈吉年僅25歲，今年只是首個完整球季，拿來與傳奇基特比較，吉總也知道會被認為過譽，不過，他看過基特從年輕成長到領袖的過程，除上述特質外，也總是充滿活力，「這些都能從這孩子（賈吉）身上看見，而且謙恭有禮，他的個性能駕馭在紐約打球的壓力。」

老洋基人提謝拉也覺得兩人言行舉止相像，基特更公開誇賈吉態度好又上進，自稱是他的粉絲，都讓賈吉備感榮幸，他說：「德瑞克基特只有一個，這是很棒的讚美，我會努力成為最好的亞倫賈吉。」

賈吉正在創造屬於自己的法官傳奇，《時代》雜誌甚至稱他為棒球的新希望，昨也成為隊史第3位在季後賽初登場就開轟的新人，且是繼2003年世界大賽第2戰的松井秀喜後，首發菜鳥全壘打。