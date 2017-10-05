葛蘭基回神 今擒洛磯信心滿滿

今國聯外卡殊死戰，由響尾蛇隊葛蘭基掛帥迎戰洛磯。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年，強投葛蘭基和響尾蛇隊簽下一份6年2.065億美元（約62.8億台幣）超級巨約，但合約首年成績起伏，今年葛蘭基再次找回昔日身手，例行賽幫球隊拿了17勝，今天他要在國聯外卡驟死賽掛帥迎戰洛磯。

葛蘭基生涯自皇家隊起步，2013年起效力道奇期間，和克蕭組成左右護法，前年19勝3敗、防禦率1.66，塞揚獎票選名列第2，掙得和響尾蛇的巨額合約。

去年轉隊首年，葛蘭基仍有13勝，但防禦率4.37是生涯次差，身為「數據狂」的他，努力研究自己的進階數據，今年上演復活秀。

葛蘭基本季對洛磯戰績2勝1敗，防禦率3.41和其本季成績3.20相去不遠，他對今日之役也有信心：「今年對到他們，我自認感覺都很好，甚至會想『我狀況如此好，應該能再少失幾分。』」

葛蘭基2004年以20歲之齡登上大聯盟，表現不錯，隔年卻吞下聯盟最多17敗，季後診斷出社交恐懼症，2006年僅投3場，戰勝症狀後漸成一代強投，2009年拿過塞揚獎。

只是，葛蘭基不擅言詞的個性，從公開受訪或和人互動中仍略顯端倪。2014年道奇隊赴澳洲開幕賽，葛蘭基竟表示「去澳洲比賽完全沒有讓我興奮的理由」，讓澳洲當地媒體頗有微詞。

今年明星賽時，時任費城人後援投手的奈謝克請葛蘭基簽名，葛蘭基原先答應，之後碰面卻拒絕，還說「你的孩子來要，我也不會簽。」而奈謝克2012年才歷經新生兒驟逝之痛。奈謝克球季中被交易，新東家正好就是洛磯。