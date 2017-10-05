主場最終戰 大谷扛4棒完封勝

大谷翔平在火腿主場最終戰，演出9局完封飆10K，另擔任第4棒也貢獻1安。（取自火腿官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕告別日職、美職啟程的主場先發最終戰，火腿隊大谷翔平的表現可能會讓日本球迷想念他更久。大谷翔平此戰以職棒罕見的先發投手兼任第4棒出賽，除了打擊有1安打、1得分，還以124球完投9局、飆最快162公里，送出10次三振，率隊以3：0擊敗歐力士隊，大谷以完美的「二刀流」表現拿下完封勝，也向札幌巨蛋滿場球迷告別。

大谷翔平和歐力士王牌金子千尋上演投手戰，大谷開賽前4局連續解決前12位打者，直到5局上才被洋砲馬瑞洛擊出此役首安，全場僅被敲2支安打，5次保送其中2次集中在9局上，但大谷投出再見雙殺化解危機。大谷4局下率先敲安，再靠隊友大田泰示安打回壘得分。金子千尋則苦吞完投敗。

樂天宋家豪昨後援1局未失分。（取自樂天官網）

宋家豪1局無失分

大谷翔平今年因傷所苦，出賽數不如去年，昨役僅是他的第3勝（2敗），防禦率從4.96降至3.20，目前0.338打擊率、8轟、31打點。火腿從去年的「日本一」滑落到今年洋聯第5名，本季最後一戰9日客場對樂天，大谷翔平再登板機會應該不高。

日職樂天隊台灣好手宋家豪，昨被拉上一軍立刻在對羅德之戰出賽，8局下0：1落後時登板，對荻野貴司投出保送，但三振洋砲潘尼亞，未失分。9局上樂天連續安打追平比分，但沒能趁勝追擊逆轉，宋家豪9局下未再上場，無關勝負，兩隊鏖戰12局以1：1打平，羅德陳冠宇此戰未出賽。