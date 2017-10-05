2017 台北世大運

NBA》24顆三分彈狂轟 火箭射垮雷霆

2017/10/05 06:00

火箭找來保羅（右）搭檔哈登，兩人昨聯手攻下27分17助攻。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今夏積極補強的火箭及雷霆，昨在熱身賽中碰頭，火箭哈登與保羅聯手攻下27分17助攻，加上全隊砍進24顆三分球，終場以104：97擊敗少了魏斯布魯克坐鎮的雷霆。

保羅連線哈登 合砍27分

雷霆今夏找來喬治、「甜瓜」安東尼，與魏斯布魯克組成3巨頭，可望與西部勁旅們一較高下，甚至衝擊冠軍，火箭則找來保羅搭檔哈登，打造頂尖後場組合，也讓西部戰況更加詭譎多變。

昨熱身賽首戰，魏斯布魯克因左膝傷勢高掛免戰牌，由喬治及安東尼率領雷霆出征，雖然安東尼繳出19分4籃板，喬治也有15分5籃板進帳，但兩人仍在磨合階段，表現多單打獨鬥，此役雷霆更一路被火箭壓制，最後以7分差落敗。

魏少缺賽 喬治、甜瓜待磨合

才剛轉隊到雷霆不到兩週，安東尼坦言，隊友之間還在磨合，必須趕緊在熱身賽階段找到比賽節奏。

至於同樣披上新球衣作戰的保羅，昨進帳11分7助攻，與哈登的搭配較無磨合問題。此役繳出16分10助攻的哈登則對兩人連線頗具信心，他表示一切隨著比賽狀況而定，沒有一定得由誰主導場面，也認為他們聯手後，會讓敵軍防守更疲於奔命。

猛攻21分 E.戈登當板凳暴徒

值得一提的是，火箭E.戈登昨扮演板凳暴徒，三分球8投6中砍下21分，也是球隊奪勝功臣。

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