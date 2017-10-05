仰德TPC高球錦標賽 今林口開打

台灣好手詹世昌在中秋節當天，還是到球場練球，備戰仰德TPC錦標賽。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕2017仰德TPC錦標賽今天清晨6時30分起，將在林口球場展開4回合賽事。詹世昌和大多數選手一樣，即使遇上中秋節，昨天還是按既定安排到球場練球，把賽前的準備工作做好。

今年對詹世昌來說是增廣見聞的一年，在日巡賽和歐巡賽闖過了之後，知道自己適合什麼樣的賽事和場地，也了解自己還要加強的地方。

雖然這一年打到10月份，實戰成績並不理想，但詹世昌認為，收穫還滿多的，他說：「今年被淘汰的場次很多，最近又連著6場沒進決賽，包括上週的台灣名人賽暨三商盃，不過，去過歐洲這麼多地方參賽，才知道那邊競爭強度到什麼程度。當然，連著那麼多場只打兩回合就被淘汰，心裡一定會悶，但這些經驗卻很重要。」

阿昌指出，今年決定要去歐洲參賽就有心理準備會是高難度的挑戰，歐巡賽的比賽場地設定，球道距離都很長，落球區很窄而且長草區都留得很長，開球的落點距離至少要打到285碼以上，才比較有機會搶博蒂，他很清楚自己的擊球距離還不夠遠，很多時候根本無法搶攻果嶺，保Par比抓鳥的機會還多。

到9月下旬為止，詹世昌打了15場歐巡賽，到過許多不同的國家和城市，其中只有兩場打進決賽，最佳成績是7月底在Porsche歐洲公開賽並列28名。阿昌說：「接下來要留在亞洲衝刺一下，把亞巡賽的名次和日巡賽的名次衝高一點，歐巡賽可能只會打與亞巡共站的比賽了。明年則會以日本為主戰場。」