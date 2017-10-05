中國女網賽》詹謝宿命對決 「辛然」逆轉晉8強

中國網球公開賽昨上演謝、詹宿敵決戰，辛吉絲（右）與詹詠然（左）合拍開胡，晉級8強戰。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝、詹宿敵決戰紫禁之巔！這回北京中秋佳節的贏家仍是詹詠然。

頭號種子詹詠然／「瑞士公主」辛吉絲女雙首輪免戰，昨晚次輪初登場後來居上，歷經「超級搶10」拉鋸，終挾3：6、6：4、12：10強壓謝淑薇／羅馬尼亞妮可拉絲古，頭號種子「辛然配」苦戰1小時25分鐘驚險開胡，挺進中國網球公開賽女雙8強，這組新科球后組合金身不敗，也把近來硬地連勝紀錄延續至15場。

詹謝對戰 大詹奪第12勝

不是冤家不碰頭，這是詹、謝雙方原班人馬，繼8月美國辛辛那提決賽之後，再度狹路相逢，且劇本差不多。「謝妮配」未能汲取上回先盛後衰、搶10慘遭逆轉的慘痛教訓，又讓老經驗的「辛然配」拉長戰線硬是翻盤，28歲大詹再度強壓年長3歲小薇，生涯職業女雙交手紀錄也取得12勝3負遙遙領先。

「謝妮配」克服開賽先遭破發亂流，2：3落後時雙破滅火，倒趕4局先馳得點。次盤「辛然配」重整旗鼓，互破掌握關鍵第7局反撲突圍，順勢扳回一城。進入搶10「謝妮配」仍緊咬不放，「辛然配」也展現過人韌性，雙方一路僵持至第3個賽末點，抗壓性十足的「辛然配」才驚險鎖定勝利，沒讓她們先前連奪辛辛那提、美網大滿貫及上週武漢3冠的連勝氣勢被中斷。

辛然合拍 硬地寫15連勝

「辛然配」勇闖中網8強，下組對手為中國地主徐一璠／加拿大達布蘿芙絲姬。大詹教練團隊透露，此役雖然拚得辛苦，膠著戰況反而讓她們凝聚革命情感，甚至激發強大潛力，尤其徹底熱開身手後，對於接下來賽事，甚至是新加坡年終總決賽或許都算好事。