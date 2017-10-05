顛沛流轉獅樂園 陽建福：像一場夢

陽建福（左，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕「好像一場夢！」從棒球浪人到重返中職戰場，統一獅38歲老將「阿福」陽建福回想起來，仍覺得不可思議。

兩年前陽建福遭義大犀牛釋出，去年赴日本獨立聯盟討生活，今年如願回到中職加盟獅隊，本季出賽22場拿下2勝1敗、防禦率3.82，表現不俗，「蔗總」黃甘霖已表明會將陽建福帶進季後賽，也希望明年繼續效力獅隊。

回顧過往棒球浪人歲月，陽建福表示，好像一場夢，沒想過還能回來中職，現在回想起來，真的不知道去年在日本是怎麼度過的，非常辛苦，也體悟許多人生道理。

相隔4年，本季陽建福可望再度征戰季後賽，他表示，能回中職打球已很開心，沒想過能打季後賽，很珍惜當球員的每一天，「可能是老天的安排吧，不可思議，也是我有把握住機會。」

對於蔗總希望他續留獅隊，陽建福說，他還可以投，也很高興能繼續當球員，同時已決定報名年底中職辦的投手訓練營，希望能學習更多不同東西，未來教導後輩，貢獻一己之力。

另外，中信兄弟「恰恰」彭政閔右手腕韌帶受傷已休戰一個多月，近期進行打擊和守備練習，彭政閔表示，手腕仍有些不舒服，必須小心謹慎，如果球隊有打進季後賽，不知能否如期歸隊，還需再測試。