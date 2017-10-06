基印今點火 最多與最久的戰爭

格雷（美聯社）

鮑爾（美聯社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕5戰3勝制美聯分區系列賽今兩地開打，洋基對印地安人由格雷出戰鮑爾，掀起「最多」與「最久」之爭。

洋基、印地安人第4次在季後賽碰頭，呈現有趣反差，洋基拿過27座世界大賽冠軍，為大聯盟最多；印地安人去年在世界大賽敗給小熊，69年未能奪冠已是當前最久。

印地安人挾著超猛22連勝，搶下本季美聯最佳戰績，最被看好能終結冠軍荒，鮑爾打頭陣卻令美媒有些意外，大聯盟官網指出，這不僅代表印地安人對戰力深度有信心，牛棚也將是左右勝負的關鍵。

印地安人把今年美聯塞揚獎大熱門克魯伯擺在第2場先發，主要是萬一分區賽廝殺到第5場，他將出馬；若4戰以內勝出，他也能獲得充分休息，扛美聯冠軍賽首戰。

洋基8月在交易大限前向運動家換來格雷，巧的是，格雷改披條紋球衣的首戰、在洋基的季後賽處女秀，皆對上印地安人，今是他自2013年後首場季後賽，最近2次對印地安人共投12局僅2分責失；明天第2場，洋基再把印地安人前王牌沙巴西亞送上投手丘，與克魯伯較勁。

今晨4點登場的紅襪、太空人之戰，塞爾、韋蘭德上演「1與17的戰爭」，韋蘭德經驗豐富，這已是生涯第17次季後賽先發，但塞爾歷經8季共180場先發後，才盼到季後賽第1戰；明天則是波梅蘭茲迎戰凱可。