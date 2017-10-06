小熊明開戰 曾仁和能否跟瘋10月?

韓德瑞克斯（資料照）

史崔斯柏格（資料照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕國聯分區系列賽明開戰，小熊已亮出一手好牌，明起依序由韓德瑞克斯、萊斯特、昆塔納先發；若需第4戰，預定交給腳傷逐漸改善的阿里耶塔。國民首戰則推出史崔斯柏格。

芝加哥媒體指出，小熊擬帶12名投手，台灣投手曾仁和雖有參與練球，但尚未確定是否列入季後賽名單。曾仁和3日才剛滿23歲，能否在屬於自己的10月收到參與季後賽的大禮，備受矚目，只不過美媒預測人選都沒有他。

韓德瑞克斯本季7勝5敗、防禦率3.03，首度在季後賽打頭陣，他近況佳，對大場面也不陌生，去年小熊登上世界大賽王座，他就在關鍵的國聯冠軍賽第6戰、世界大賽第7戰先發，頂得住高壓。

小熊王牌萊斯特季後賽經驗更豐富，但他對韓德瑞克斯有信心：「他為我們貢獻許多，且表現穩定，值得這份榮耀。」至於國民，由於薛哲腳傷未癒，昨晚敲定首戰由史崔斯柏格掛帥，教頭貝克表示，薛哲的健康狀況將決定剩下的輪值。

另場道奇、響尾蛇之戰，道奇排定前3場先發為克蕭、希爾、達比修有，儘管連5年稱霸國聯西區，並握有大聯盟最佳戰績，但本季對響尾蛇僅8勝11敗，不少美媒看好響尾蛇出線，已轉球評的前洋基球星提謝拉也預測：「假如響尾蛇打敗道奇，我不會驚訝。」