亞錦賽》工具人兼中心打者 林加祐放鬆開轟

林加祐3日對韓第1局選到四壞球馬上又盜壘，拚到抽筋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕台灣隊最高齡的林加祐曾經以為這輩子不會再打國家隊了，相隔8年再度參加正式的國際賽，林加祐彷彿要把過去的空白都補回來，既是中心打者又是工具人，能開轟也會盜壘，攻守各方面都是球隊的重心。

上次國際賽 已是09年世界盃

35歲林加祐記得上一次打正式國際賽是2011年，不過，當時是加拿大的一個邀請賽，2009年世界盃才是林加祐的上一個正式國際賽，而2012年林加祐受傷，休息2年才完全復元，年齡也超過30歲，林加祐覺得不會再有機會參加國際賽。

今年荷蘭港口盃因為和世大運撞期，由社會隊組隊參賽，林加祐暌違6年再參加國際邀請賽，也成為入選亞錦賽的契機。林加祐表示，以前打國際賽總是過分興奮和緊張，表現綁手綁腳，打港口盃發現自己變得很放鬆，第一次感受到快樂打球，即使到了亞錦賽面對強敵韓國隊，心態也沒有改變。

保送後盜壘 拚到兩腿抽筋

林加祐在台灣隊第一場熱身賽就轟出全壘打並盜壘，而由於戴如量在第二場熱身賽受傷，原本守一壘的林加祐在亞錦賽開打後移防中外野。林加祐表示，原本在合庫隊就守過一、三壘和外野3個位置，擔任工具人沒有任何問題。

林加祐亞錦賽首戰菲律賓又開轟，對韓國隊第1局選到四壞球馬上又盜壘，還拚到兩腿和髖關節都抽筋，林加祐表示，身為全隊的老大哥，希望用態度帶領學弟，當然要毫無保留。