亞錦賽》抗韓飆出151公里 王政浩再創高峰

王政浩3日亞錦賽對韓後援3.2局飆5K，拚到腳抽筋才退場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／綜合報導〕台灣隊終結者「阿牛」王政浩9年來第一次參加國際賽，曾經離開棒球4年的他格外珍惜比賽的機會，毫無保留全力燃燒，對韓國隊更飆出生涯最快的151公里球速。

王政浩對韓國隊後援3.2局飆出5次三振，拚到腳抽筋才退場，王政浩表示，能夠穿上國家隊球衣非常興奮，上場就要把全部的能力投出來，幫助球隊贏球。

韌帶手術後 暫離球場4年

王政浩高中時期球速就達到150公里，受到國外球探矚目，但高三時右手肘韌帶斷裂，雖然大一動了韌帶置換手術，王政浩卻心灰意冷而退學去當大頭兵，退伍後在家裡幫忙種田和當捆工度日，離開棒球界4年後，才在家人鼓勵之下跟著家鄉的台東綺麗珊瑚練球，逐漸找回身手而重返他最愛的棒球。

今年初王政浩在成棒盟主賽帶領綺麗珊瑚奪得隊史第一個全國比賽冠軍，並獲選為最有價值球員，再度受到注意，也入選經典賽培訓隊，重燃埋藏心中多年的職棒夢。

告別職棒夢 加入合庫打拚

不過，6月份王政浩參加中職新人測試會狀況不佳，最快球速只有135公里，未能得到推薦參加選秀會，但是7月份參加荷蘭港口盃仍然表現優異，不但成為再度參加正式國際賽的契機，也被合庫隊延攬。

雖然再度飆出150公里以上的球速，王政浩已無意再挑戰職棒，他表示，職棒夢在測試會落選之際就結束了，而且這個月就成為合庫正式球員，將在業餘好好打拚。