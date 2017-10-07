亞錦賽》一夫當關說到做到 王宗豪7局無安打

台灣隊左投王宗豪昨對用86球獨撐7局，沒被敲出任何安打。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕賽前就希望自己一人投完，台灣隊先發左投王宗豪昨晚對菲律賓做到了，他用86球獨撐7局飆11K且未被敲安，再配合打線敲12安獲9保送，率隊提前在7局以14：0扣倒對手，取得爭冠資格。

台灣曾在預賽首戰以12：2提前7局扣倒菲律賓，昨複賽2局下先搶3分，4局下攻出6分大局，5局下再灌5分，只差1分就「達到5局相差15分」的扣倒高標，可惜留下1出局三壘有人的殘壘，多打2局才收工。

王宗豪一開賽就演出9上9下，前5局只讓對手靠失誤上壘，每局都飆2K，直到7局上開局投出保送才出現第2個上壘者，但他依序製造3個滾地球出局，繼2013年港口盃對古巴8.1局失1分後，又1場在國際賽的代表作。

王宗豪指出，鑑於菲律賓對直球掌握不錯，這場以變速球為主，自己臨場狀況也不錯，比賽中沒有意識到是「無安打狀態」，只想投好每一顆球，賽前就希望自己一人投完，讓其他投手可以好好準備後面兩場對日本。

「這場能投這麼好，要歸功於捕手黃佳瑋的引導，我在這屆的任務應該已經結束，後兩場就幫隊友加油。」他說。

林瀚4打數3安打含2長打，貢獻3分打點，稱職扮演第4棒，他表示，前幾場給自己太大的壓力，這場就放輕鬆去打，感覺效果不錯，今天也會以輕鬆的心情去面對日本。