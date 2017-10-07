象猿連戰怎盤算？稻葉觀戰另有打算

兄弟王則鈞暌違3年再度先發。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天迎戰Lamigo桃猿，此役兄弟有「不能贏的壓力」，推出3年沒先發的王則鈞主投，亞冠賽日本隊總教練稻葉篤紀也會到場觀戰。

下半季桃猿和統一獅戰績同為32勝25敗，兄弟想打進季後賽，得寄望桃猿包辦上、下半季冠軍，因此，今、明兩天兄弟對桃猿如果都輸球，反而有利於取得季後賽資格，戰局詭譎。

兄弟先發投手王則鈞本季出賽3場、投5.1局，拿下1次中繼成功，防禦率5.06，最快球速140公里，2014年他上一軍首季有11場先發機會，先發戰績1勝4敗、防禦率4.68，近3年搭上「失速列車」，僅出賽10場，表現平平。

另外，稻葉篤紀今天將搭機抵台，預計觀看這兩場象猿戰，除了關注「大王」王柏融等年輕好手表現，也將與亞冠賽台灣隊總教練洪一中會面致意，中職預計下週三公布亞冠賽25人名單。

悍將陳仕朋生涯初登板，今先發對統一。（資料照，記者黃志源攝）

另一地澄清湖獅悍將戰，獅隊由12勝洋投布魯斯先發全力搶勝，力爭下半季冠軍，悍將推出20歲年輕左投陳仕朋先發，為個人生涯初登板，本季陳仕朋在二軍戰績2敗、2次中繼成功，防禦率6.65。