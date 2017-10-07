曾仁和首輪沒戲 本季收工準備返台

曾仁和（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕5戰3勝制的國聯分區系列賽今登場，早上7點半衛冕軍小熊對戰國民，原本國民派出王牌薛哲先發，但他因右腿筋拉傷，改推「天才小史」史崔斯柏格。

只是昨晚小熊公布25人名單，台灣投手曾仁和未入列，無法成為史上第4位打季後賽的台灣投手。曾仁和在接獲球隊指令後，也準備返台休息，結束收穫豐富的一季。

薛哲因傷缺席首戰，打亂國民先發投手布局，總教練貝克表示，目前第2、3戰先發未定，取決於薛哲傷勢狀況，一切以他的身體健康為首要考量，不會冒險帶傷上陣。

反觀小熊滿手好牌，前4戰先發已排定，依序由韓德瑞克斯、萊斯特、昆塔納和阿里耶塔登板。小熊教頭梅登評價打頭陣的韓德瑞克斯，「他的投球技術精湛，去年幾乎就要贏得國聯塞揚獎，表現令人印象深刻。」

另一戰道奇對響尾蛇早上10點半開打，道奇為今年全大聯盟戰績最佳球隊，牛棚防禦率3.38則是國聯第一，柳賢振確定不會進入25人名單，前田健太則在牛棚待命出賽，達比修有扛第3戰先發，道奇亞洲投手三樣情。

首戰道奇推王牌克蕭先發，過去他在季後賽出賽18場，戰績4勝7敗、防禦率4.44，表現不若例行賽神勇，他說，「我想，每一年、每次所面對對手的狀況都不同，很感謝過去能有這些季後賽投球機會，這是很好的經驗。」響尾蛇先發投手則是沃克。