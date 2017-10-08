亞錦賽》今對日先發 呂彥青鬥智不硬拚

台灣隊唯一還沒出賽的呂彥青，今天終於要亮相。（記者羅沛德攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕亞錦賽將於今天結束，台灣隊唯一還沒出賽的呂彥青，因為「檔期有限，絕不再延」，今天終於要亮相，在對日本的決賽擔任先發，他表示，既然已是最後一場，就全力以赴投好比賽。

台灣在預賽最重要一場是3日對南韓，一般預料會派呂彥青，教練團卻早已排定吳昇豪，呂彥青原被設定昨天複賽對日本先發，在前天南韓以0：3輸日本後，台灣已確定晉級決賽，呂彥青的登板日期再被延到今天。總教練郭李建夫強調，呂彥青是本屆台灣隊的王牌，唯有非贏不可的比賽才會讓他上場，今天決賽讓呂彥青上場才有意義。

呂彥青指出，雖從開賽以來都沒上場，但一直有在做準備，共進牛棚練投2次，前天約投30球，狀況維持不錯，比賽中也會視狀況待命，「以前比較傻，常跟打者硬拚，現在比較會思考怎麼去面對打者，目前沒有太多想法，上去投就是全力以赴。」

明年投入職棒 要去哪還在選

呂彥青明年將從台灣體大畢業投入職棒，他認為，日本陣中不少球員將在亞錦賽後參加日職選秀，而日職是他未來的選項之一，希望趁這次機會與即將打職棒的日本球員較量，「打職棒一直是我的目標，至於會去哪裡打，我還在選擇。」

呂彥青表示，U23世盃時陷入低潮，今年終於恢復水準，也學習到如何在狀況不好時投球，因為亞錦賽結束後還要打爆米花聯盟，這一年來幾乎每月都有比賽，感覺與職棒球員沒有太大差別，自認進職棒後可以很快適應。