海碩盃男網賽》羅馬尼亞重砲搶金盃 今對決「費爸殺手」

「費爸殺手」登斯科伊今將爭奪高雄海碩男網賽冠軍。（記者黃志源攝）

〔記者梁偉銘／高雄報導〕羅馬尼亞重砲科皮爾、「費爸殺手」登斯科伊各自闖過單打4強關卡，第3、4種子今下午約4時爭奪第6屆高雄海碩男網賽冠軍。擁有大滿貫決賽資歷的第3種子以色列厄里奇／奧地利佩雅，則先在2時與第4種子泰國「酸菜兄弟」拉提汪塔納雙胞胎搶雙打金盃。

羅馬尼亞重砲科皮爾今將爭奪高雄海碩男網賽冠軍。（記者黃志源攝）

現世界男單排名89的登斯科伊，今年初杜拜爆冷力退瑞士傳奇費德爾一戰成名，也被國內球迷譽為「費爸殺手」。這位27歲俄國悍將穩紮穩打，2個6：3解決南非哈里斯，談及決戰第4種子「費爸殺手」說：「科皮爾非常出色，發球威脅性大，球速偏快室內硬地球場特別有利，我必須打得更有耐心，儘量多在底線來回，找尋關鍵機會突破。」

排行暫居77的科皮爾，只比登斯科伊小1歲，他曾在2015年澳網締造時速高達242公里的發球賽史紀錄。昨役他不改重砲本色，強轟14記愛司、第1發得分率高達91%，力保全場發球局不失，6：2、7：6（7：5）擊垮澳洲「幸運輸家」馬托塞維奇， 強勢殺進壓軸秀。

大會表示，週日若超過5千人次觀戰，明年將首度引進高科技鷹眼系統，讓南台灣球迷也能享受更高規格職業饗宴。民眾只需購買賽會攤位百元以上兌換券，並捐贈發票即可進場，國小以下孩童免費。