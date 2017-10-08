巴西奧會主席涉賄 被拔除職位

巴西奧會主席紐茲曼（中）因賄選，前天遭到逮捕。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕巴西里約申奧委員會2009年以壓倒性勝利擊敗馬德里，成為2016年奧運主辦城市，里約奧運落幕後一年卻爆出申奧行賄案，巴西奧會主席紐茲曼因以200萬美元（約台幣6100萬元）賄選，前天遭到逮捕，國際奧委會（IOC）也立即祭出懲處，拔除紐茲曼IOC榮譽委員職務與凍結該國奧會補助款，並免除2020東京奧運協調任務。

75歲紐茲曼在2009年身兼里約奧運籌備會主委與巴西奧會主席，當時前巴西冰球協會創辦人之一的梅勒森不斷寫信給IOC，指控巴西奧會牽扯不少弊案，紐茲曼身為主委與主席兩個有利益衝突角色，本身就不合理。

巴西、法國檢方調查出，紐茲曼2009年申奧投票前三天，透過一名住在美國邁阿密的巴西籍富商，轉帳150萬美元（約台幣4575萬元）給前國際田總主席狄亞克的兒子公司帳戶，申辦成功後再補上50萬美元，狄亞克當時身兼IOC執委，影響力不小。

2009年IOC透過三階段投票選出奧運城市，里約以次高得票挺進到次輪，最後一輪以66：32擊敗馬德里，奧運首度移師南美洲舉行，當時IOC主席羅格信誓旦旦地說：「申奧過程沒有絲毫瑕疵。」現在聽起來格外諷刺，但若要影響戰局，目前檯面曝光案情，可能只是冰山一角。