小熊、道奇開紅盤 今4左投大亂鬥

國民史崔斯柏格先發7局僅被敲3安，失2分都為非責失，苦吞敗投。（歐新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕國聯分區系列賽昨點燃戰火，衛冕軍小熊以3：0擊敗國民，本季全大聯盟戰績最佳的道奇以9：5擊退響尾蛇；今天凌晨5點半小熊萊斯特對決國民岡薩雷茲，早上9點道奇希爾先發對戰雷伊，4人都是左投，本季合拿55勝。

道奇透納昨單場4支3，打下5打點，追平隊史季後賽單場最多打點紀錄。（今日美國）

今年大聯盟季後賽砲聲隆隆，8場狂敲26轟，場均3.3轟，不過昨小熊、國民打線靜悄悄，不但沒開轟，全場僅出現7安，關鍵在於6局上國民守備發生致命失誤失2分，「天才小史」史崔斯柏格先發7局僅被敲3安，失2分都為非責失，苦吞敗投。

小熊先發投手韓德瑞克斯投7局只被擊出2安、無失分拿到勝投，技壓天才小史，小熊總教練梅登盛讚兩人都投得很好，小熊強打瑞佐則說，史崔斯柏格是他所看過最好的投手。

道奇對響尾蛇之戰全壘打滿天飛，兩隊合計敲5轟，響尾蛇就包辦4轟，可惜都是陽春砲，道奇強打透納單場4支3，打下5打點，追平隊史季後賽單場最多打點紀錄，其中首局轟出3分砲，全壘打1支抵對手3支；道奇王牌克蕭被轟得灰頭土臉，先發6.1局失4分，靠隊友火力掩護仍賺勝投。

去年球季結束道奇以4年6400萬美元（約19.2億台幣）合約續簽透納，今年季後賽首戰就展現價值，道奇教頭羅伯斯表示，透納是大賽型球員，不管在場上或在休息室，都給球隊帶來很大的提升作用。