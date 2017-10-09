「史總」季末總評分：不錯的一年

中信兄弟昨結束例行賽最後一戰，總教練史耐德昨認為今年整體而言仍是不錯的一年。（記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕走過磨合的一季，中信兄弟昨結束例行賽最後一戰，總教練史耐德昨認為今年整體而言仍是不錯的一年，也期待明年的兄弟會更好。

中信金控在2013年底接手兄弟象至今4個球季，前3年都在總冠軍賽落敗，為了揮別「3連亞」遺憾，才在去年底找來具大聯盟資歷的美籍總教練史耐德領軍。昨以輸球結尾，史總的第1年繳出53勝64敗3和成績單。

回顧今年一整季，史總認為，球員和新的教練團都在互相了解、學習，花了很長時間彼此磨合，「現在已經走到不錯的階段，希望明年能夠更好。」兄弟在球季後段拉上不少年輕球員，史總認為他們若要走得長久，更要懂得用腦袋，打出更聰明的棒球。

畢竟在開季時，兄弟就爆出球員不適應新教練作風的休息室風暴，還讓當時領隊楊培宏出面緩頰說史總只是求好心切。如今120場比賽打完，史總認為這是一個有趣的挑戰，已在期待明年春訓到來，希望將台、美棒球的優點融合得更好。

26日將滿36歲的老將周思齊則認為，現在「90後」的年輕球員輩出，他仍從美式教練團學到不少新東西，「尤其是從春訓以來就學習的跑壘觀念，美國教練明確告知跑壘時的SOP（標準作業程序），讓球員可以清楚執行。」

史總也期待老將能領導年輕球員，像隊長彭政閔雖因傷中斷連16年打擊率達3成的紀錄，但史總希望若兄弟 打進季後賽，彭政閔能在出賽名單，「恰恰的打擊和領導能力都很棒，是很棒的領袖。」