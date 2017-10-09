亞錦賽》打回唯一分數 林瀚讚嘆日本防守

台灣隊林瀚二度入選亞錦賽明星球員。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕台灣隊二壘手林瀚和外野手林祖傑入選亞錦賽明星球員，這是林瀚繼2009年後再度於亞錦賽獲獎。

林瀚8年前在札幌亞錦賽入選明星隊游擊手，雖然他自嘲年紀大了，守位一直往右邊移，快被擠到一壘了，但是32歲的林瀚攻守各方面都沒有老化的跡象，仍是台灣隊倚重的主力球員。

來自合庫隊的林瀚打過大大小小20幾次國際賽，今年亞錦賽第一次擔任第4棒，開打前林瀚曾表示：「大家都知道我是防守型球員，叫我打第4棒，我要瘋了！」但是比賽一開打，林瀚稱職扮演中心打者，包括冠軍戰以二壘打攻下台灣隊唯一的分數。

林瀚表示，當時已經落後5分，只希望打下分數能帶動反攻的氣勢，可惜最後還是輸了，昨天並不是打不到，但日本隊防守真的太堅強。

日本隊防守表現最搶眼的游擊手藤岡裕大，冠軍戰第3局在1出局滿壘時，飛撲攔下林加祐的強勁滾地球並演出雙殺，使得台灣隊無法先馳得點，獲得最佳防守球員獎，並入選明星游擊手。

亞錦賽個人獎幾乎由日本、南韓和台灣包辦，唯一的例外是菲律賓羅札諾贏得全壘打王。羅札諾和林加祐、林祖傑等共8人都擊出1支全壘打，技術委員認為羅札諾能從前三名球隊手中擊出全壘打不容易，為鼓勵羅札諾，決定將全壘打獎頒給他。