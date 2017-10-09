國民的「第一次」 逆轉扳平小熊

國民隊哈波目送小白球飛進觀眾席後，才甩棒跑壘。（美聯社）

國民隊齊默曼（右）敲出超前3分彈，與隊友興奮慶祝。（今日美國）

第8局敲追平轟＋超前轟

〔記者徐正揚／綜合報導〕國聯分區系列賽昨天進行第2戰，國民靠8局下哈波、齊默曼相繼開砲轟下5分，以6：3逆轉勝小熊，成為今年唯一扳成1勝1敗平手的組合；道奇靠第6到8棒聯手打下5分，以8：5逆轉勝響尾蛇，繼美聯太空人、印地安人後以2勝0敗「聽牌」。

國民打完7局以1：3落後，8局下代打林德生涯首次在季後賽上場就敲安，哈波跟上2分彈追平比數，小熊換投蒙哥馬利，卻被老將齊默曼轟出致勝3分彈，根據ESPN統計，這是國民本季首次在第8局敲出追平轟與超前轟。

齊默曼5局下率先安打，盜壘又趁暴投攻上三壘，激勵隊友2出局後攻佔滿壘，可惜透納被三振，8局下再次挺身而出，一棒為勝負定調，堪稱致勝第一功臣，「老實說，壓力是有的，但我們享受這種壓力，這是個特別的夜晚。」他說。

道奇隊終結者簡森守住領先優勢，在國聯分區賽取得聽牌優勢。（美聯社）

道奇第6到8棒佛西瑟、巴恩斯、普伊格在中段聯手發威，4局下連續安打掃回2分，助道奇以3：2首次超前，5局下再次連線，帶動道奇灌進4分拉開比數，道奇此役敲出12安，他們3人就佔8支，還貢獻5分打點。

後段棒次發威 道奇聽牌

道奇為確保勝果，8局上1出局就讓終結者簡森提前「上班」，他連拿5個出局數，完全壓制響尾蛇的打擊；前田健太於5局上登板中繼，是本季首位在季後賽上場的亞洲球員，他投1局飆2Ｋ、沒挨安打無失分，拿下生涯季後賽首勝。