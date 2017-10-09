點擊人物》傷癒首轟助扳平 哈波甩起來啦

國民隊哈波昨敲出傷癒歸隊第一轟，助隊追平比數，在場邊重現招牌「甩髮」動作。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕哈波昨天敲出自9月底傷癒歸建後的第1支長打，就是一發價值連城的追平2分彈，幫助國民在國聯分區系列賽扳成1勝1敗平手，招牌的「甩髮」慶祝動作也重現場邊。

國民打完7局只擠出2安，含第1戰共打16局僅敲4安得1分，貧打的症頭終於在8局下得救，哈波在傷癒歸隊後首次開砲，咬中偏高曲球的瞬間就知道是全壘打，站在原地目送球飛上看台才甩棒開始繞壘，回休息室後更激動地重現招牌「甩髮」慶祝動作。

哈波於8月12日因左膝受傷進入傷兵名單，雖然趕在季末復出，截至賽前22打數僅有4安，長打與打點一直掛零，但賽前強調「只要持續上場、打數愈來愈多，就會愈打愈好」，並且立刻用行動證明，敲出他自8月6日後的首轟。

哈波這一棒不僅為國民追平比數，也激起打線的反撲士氣，帶出老將齊默曼的致勝3分彈，他表示，季後賽只是他打過很多重要比賽的其中之一，只要上場就努力保持冷靜，當下只想竭盡全力幫助球隊贏球，然後等到一顆可以掌握的球。

兩隊今天休兵1日，明天移師芝加哥進行第3戰，國民將派出王牌投手薛哲先發，哈波興奮地說：「火車要進站了！我們是支偉大的球隊，薛哲要來了！」