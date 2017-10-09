亞錦賽台灣隊 冠軍戰好難贏

台灣隊還沒拿過亞錦賽決賽的勝利。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕台灣隊昨天在亞錦賽冠軍戰敗給日本隊，使得曾經4度奪冠的台灣隊，仍未能第一次在冠軍戰贏球。

台灣隊第一次奪得亞錦賽冠軍是1983年，該次比賽也是84年奧運資格賽，預賽單循環取前4名進入決賽，決賽仍採單循環，排名依據預、決賽總戰績，台灣隊在最後一天和南韓隊鏖戰11局，以3：2險勝，台、日、韓戰績同為5勝2敗並列冠軍，並馬上由台灣和日本加賽爭奪奧運參賽權，對南韓隊後援8局無失分的郭泰源，加賽投出完封，並由趙士強擊出再見全壘打，以1：0獲勝。

1987年亞錦賽採1輪單循環制，台灣隊戰績5勝1敗和日本隊相同，比較勝敗關係由台灣隊奪冠，第一次單獨贏得冠軍。

1989年亞錦賽仍採1輪單循環制，台灣、日本和南韓戰績同為5勝1敗，而且互有勝敗，3隊並列冠軍。

2001年在新莊球場進行的亞錦賽，預賽採單循環制，排名第1的台灣隊直接晉級冠軍戰，2、3名的南韓隊和日本隊先打一場爭取另一張冠軍戰門票，由南韓隊晉級，但冠軍戰因雨取消，由預賽成績決定排名，台灣隊拿下冠軍。

亞錦賽過去大都由循環賽直接決定名次，台灣隊上一次在冠軍戰輸球是2005年，以2：11敗給日本隊。