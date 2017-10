足協為阻個人會員加入,狀告國際足總之信件截圖。(讀者提供)

〔記者卓佳萍/台北報導〕足球協會現有組織結構僅有團體會員,國體法修正案通過後,須開放個人會員入會,足協日前發函要求國際足總(FIFA)、亞足聯的「國際聲援」,不希望開放個人會員加入足協。足協秘書長陳威任表示,若開放個人會員,會造成處理會務與推廣足運的困難。

足協發函給FIFA指出,中華民國足協目前有49個地方、球隊、教練等組織的團體會員,不允許個人會員加入。足協向FIFA說明,經過協會討論後,足協遵循FIFA原則,不希望個人入會,希望FIFA協助詮釋協會拒絕個人會員的立場(ask for your assistance to explain that it is not appropriate to amend our Statutes to receive the membership application from individual),他們才能以信函為憑據,回應給官方機構(體育署)。

足協為了阻擋個人會員加入,狀告國際足總,並拿秘書長莎慕拉(見圖)隨後的回函當擋箭牌。(資料照,法新社)

美國足球協會 歡迎個人會員加入

FIFA秘書長莎慕拉隨後回函,FIFA會員定義當中第11條第1款第i項中,各國家協會需獨立管理會務,不得受第三方介入或影響,最後他們做出結論,並不贊同中華足協開放自然人參與。

事實上,FIFA性質就是各國和各洲會員組成,情況不一樣,且章程沒有明文規定阻擋個人會員加入國家協會,美國足球協會官網清楚公開入會步驟,歡迎個人與團體會員加入。

為何個人會員不能加入中華民國足協,陳威任表示,亞洲沒有任何國家足球組織開放個人會員,如果我國足協要開放,恐怕造成推廣與執行會務困難,亞足聯也將提報會議討論,我國足協會籍與權益都可能影響。