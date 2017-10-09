仰德TPC錦標賽》最終回合打Par 呂偉智惜收第3

台將呂偉智昨在第18洞沙坑救球，最後以總計278桿名列第3。（記者趙新天攝）

印度選手珊度 拿下金盃

〔記者趙新天／林口報導〕台灣好手呂偉智昨天在2017仰德TPC錦標賽最後決戰，未能如願封王，只獲得第3名。印度選手珊度以總計276桿，1桿之差奪冠。

呂偉智最後1回合打下4個博蒂，但也吞下4個柏忌，平標準桿72桿完賽，總計278桿。他表示，這回合一開始打得有點急躁，還好桿弟適時提醒，才慢慢追上領先者的腳步。

可惜最後7洞呂偉智出現3個柏忌，尤其第17洞短洞開球下沙坑，呂偉智認為是輸贏的關鍵。他說：「那洞選桿有失誤，桿弟建議我拿5號鐵桿，我選擇6號，自己沒打好又遇上逆風，球掉進果嶺左前方沙坑。」

印度選手珊度以總計276桿拿下2017仰德TPC錦標賽冠軍。（記者趙新天攝）

他還在第12和14洞吞柏忌，呂偉智表示，後9洞出現3個柏忌都是逆風而且開球失誤，珊度後面打得不算好，還是等到了冠軍；這個結果他雖不滿意，但還可以接受。同組的美國選手維曼昨天也沒有明顯進帳，他和呂偉智站上第18洞梯台時都落後珊度兩桿。珊度開球後看著他的球落在球道上，心裡知道勝券在握了。

維曼最後1洞打博蒂，以277桿獲得第2，呂偉智打Par，總計278桿名列第3。珊度最後一洞也打Par收尾，1桿之差獲勝，這是珊度生涯首座亞巡賽冠軍，賽後他說：「這星期並沒有預期會獲得勝利，只想著能打好一點，多爭取一些獎金。這個冠軍到手之後，亞巡賽都可以參加，參賽計畫也會重新安排。」