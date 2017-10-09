南湖盃籃球邀請賽》泰山不敵地主 外籍球員仍搶眼

南湖高中張簡加瑋率隊擊敗泰山高中。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕南湖盃籃球邀請賽昨進入尾聲，地主南湖高中中鋒張簡加瑋傷癒復出，率隊以73：60擊敗以小隊上陣的泰山高中，而泰山陣中的外籍球員也成為此次賽事的焦點。

南湖張簡加瑋 傷癒復出

高二中鋒張簡加瑋為南湖倚重的戰力，近期因傷打打停停，這次趁著學校主辦盃賽時上場試試身手，他說：「其實才恢復練球一個月而已，希望可以慢慢把感覺找回來。」他期待自己能扛起內線防守，幫助球隊闖進8強。

泰山在這次南湖盃以小隊球員為主，外籍球員阿巴西、楊保羅及余政文表現相當吸睛，其中皮膚黝黑的阿巴西是塞內加爾人，助教林孟達稱讚他相當認真，即便因超齡沒辦法在HBL中亮相，但仍跟著球隊苦練，「我們也想栽培他，讓他未來到大學能繼續他的籃球路。」

泰山高中外籍球員之一的阿巴西，來自塞內加爾。（記者粘藐云攝）

陣中另一混血球員譚傑龍昨在另一地出賽，林孟達說：「前陣子去美國移訓，回來後他改變很多，特別是心態上，更積極訓練，也勇於展現自己，灌籃慾變得更強烈。」

已經高三的譚傑龍最近開始準備申請國外大學，林孟達表示，「國外教練都有不錯評價，加上他英文能力好，出國打球沒問題。」