酸吉總+1 查普曼神救援致歉

查普曼拋開按讚風波驚險救援，最後以1.2局、無失分、飆4K成功關門。（歐新社）

昨役洋基能贏球，在8局提前「上班」的終結者查普曼也是一大關鍵，尤其在他被抓包按讚網友批評總教練吉拉迪的酸文後，等於用實際行動向吉總致歉。

洋基的季後賽打得辛苦，吉拉迪在第2戰未訴請挑戰的錯誤決定，讓他成為箭靶，昨役主場介紹到他時，更是噓聲四起；只是原本查普曼也讓外界以為加入「酸民」行列，因為他在網友發表「希望洋基季後別跟吉拉迪續約，他太沒腦了」的言論按讚。

查普曼事後已將讚收回，前天練球時就去向吉總道歉，吉總也說兩人已解開誤會，「我相信這是意外，因為在滑手機時，確實很容易誤觸。」吉總最近被批得滿頭包，自2008年執掌洋基兵符10年來，雖帶出910勝710敗的大聯盟最佳勝率，卻有可能因此事帥印不保。

昨役在8局上1出局一壘有人登板，查普曼用2K解危；9局上三振林多後，雖接連被敲安形成一、二壘有人危機，仍守住勝利。

這已是查普曼連兩戰登板，他在第2戰也用27球投2局，昨役再用34球投1.2局。查普曼去年底以5年8600萬美元合約回鍋洋基，曾大肆批評小熊教頭梅登去年世界大賽「過度使用」，讓他連3戰登板，但這次對吉總卻沒有怨言，他說，「我想要上場結束比賽。」

（記者倪婉君）