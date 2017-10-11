5年前世界排名131 冰島神話「足」爭氣

冰島人口僅有33.4萬人，隊史首度拿下世界盃會內賽門票，成為世界盃史上人口數最少的參賽國。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕人口僅33.43萬的北歐小國冰島，自2016年歐洲盃開始，不斷締造足壇神話，本屆世界盃10戰席捲7勝，成為歐洲新興強權，背後的關鍵在於政府、全國人民的支持，從20年前就向下扎根，近年已收割豐盛的成果。

2012年，冰島世界排名僅131名，如今一躍成為世界前20的足球強國，絕非天降神蹟，而是長年耕耘的結果。

冰島位於北極圈，天氣寒冷，長年溫度攝氏零下，加上人口稀少，發展足球困難，但冰島政府投入大量資金興建室內球場，提升足球風氣。根據統計，冰島已擁有超過150座室內球場，平均每500人就有1名擁有執照的足球教練，且幼童從小就接受體育課程，不僅發展足球，手球、籃球和田徑也都接觸，培養全民運動的風氣。

冰島人口數僅約台灣的70分之1，卻培養無數的足球人才，台灣曾在2000年喊出「足球元年」，當時政府投入數億振興足球經費，但未見成效，同樣17年過後，冰島已培養出一批黃金世代球員，而台灣世界排名仍在150名左右。

冰島這次世界盃資格賽主場5戰全勝，雖籤運不錯，成功避開英國、法國、德國和義大利等強權，但同組克羅埃西亞和土耳其實力都在冰島之上，卻仍上演島國傳奇，向世界足壇證明他們的實力。