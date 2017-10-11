裙襬搖搖》美少女韓德森 加拿大希望

20歲的加拿大韓德森在上週的紐西蘭公開賽封后，帶著炙熱的手感來台參加裙襬搖搖。（資料照，美聯社）

14歲就拿首座職冠

要論LPGA當世的少年英豪，加拿大韓德森絕對佔有一席之地。2014年底轉入職業之前，她是世界業餘女子排名第1，業餘時已在加拿大女子職業賽拿過3座冠軍，最早那次捧起職業賽冠軍盃才14歲9個月又3天。

但韓德森進入LPGA之路，走得並不如同齡的高寶璟那麼順，2014年底她以17歲之齡申請參加LPGA資格測試被拒，只能靠贊助商名額或參加週一資格賽打進LPGA賽事。

3年奪5座LPGA冠

2015年波特蘭菁英賽，韓德森以8桿之差贏得LPGA首勝，成為LPGA史上第2位從資格賽出發最後奪冠的選手。3年來，她已拿到5座LPGA冠軍，最重要的當屬去年KPMG女子PGA錦標賽，她在延長賽擊敗當時的球后高寶璟，成為48年來第1位贏得女子大賽的加拿大選手。

韓德森來台參加裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽之前，上週剛在紐西蘭公開賽艱辛封后，摘下今年第2勝。趁著年輕，韓德森參賽場數甚多，今年已打了25場LPGA賽事、89個回合，都是數一數二，她抓鳥獵鷹的能耐也高人一等，今年累計已拿下338個博蒂、10個老鷹，都排在LPGA前3名。

韓德森過去參加在舊金山舉行的裙襬搖搖LPGA菁英賽，2015年她在第2回合打出65桿，36洞總計135桿，都是賽史新低。

今年裙襬搖搖基金會返回台灣，承擔起主辦LPGA台灣錦標賽的責任，韓德森對這場比賽和美麗華球場都不陌生，去年她並列第3，今年帶著炙熱的手感來台，可望再創佳績。（記者趙新天）