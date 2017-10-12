組團待磨合...雷霆3連勝 大帝回歸4連敗

詹姆斯昨與魏徳、羅斯、洛夫首度合作，騎士仍吞4連敗。（法新社）

洛夫、魏德共得7分

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士、雷霆都走在聯盟的球星組隊風潮中，昨兩軍在場上卻出現兩樣情，「大帝」詹姆斯傷癒復出，與魏德、羅斯、洛夫首度合作，騎士仍以94：108不敵公牛，慘吞熱身賽4連敗；雷霆靠著「CPR連線」魏斯布魯克、P.喬治與安東尼合拿55分，以96：86氣走金塊，拉出3連勝。

騎士今夏組成「5巨頭」，欲討回上季總冠軍戰失利顏面，目前仍缺少因傷未歸的I.湯瑪斯，而詹姆斯、魏德、羅斯與洛夫首次合作也踢到鐵板，昨僅詹姆斯、羅斯投籃命中率逾50%，洛夫、魏德合計19投2中，合拿7分，表現不如預期。總教練泰倫魯認為，尚未搞清楚4人如何在場上共存並處理球，但有信心大家的磨合能越來越好。

詹姆斯因左腳踝扭傷缺席3場熱身賽，昨上場29分鐘，繳出17分、5籃板與3助攻，卻也發生8次失誤，他坦言，太久沒打正式比賽，感覺生疏，也嚴重影響隊友表現。

雷霆P.喬治昨第4節砍進4記三分球。（法新社）

雷霆安東尼昨攻下16分、9籃板。（法新社）

雷霆魏斯布魯克昨只打3節，繳出20分、7助攻。（法新社）

P.喬治尾盤刷數據

雷霆魏少昨只打3節，繳出20分、7助攻；安東尼攻下16分、9籃板；P.喬治拿到19分，但第四節當魏少、安東尼休息時，他帶領替補陣容登場，才找回攻擊水準，單節砍進4顆三分球，收下12分，修正原本慘不忍睹的命中率，如何讓3人同時產出最大效益，總教練唐納文強調，要透過更多比賽，才能找出最佳輪替陣容。