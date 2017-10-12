寶島夢想家成軍 彰化首戰菲律賓

寶島夢想家正式成軍，總教練許皓程（前排中）帶領16位年輕好手、外援挑戰職籃。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕東南亞國協籃球聯賽（ABL）新軍寶島夢想家，昨在成軍記者會公佈球衣、隊徽與主視覺設計，並由許皓程擔任總教練，搭配13位本土球員及3名洋將，球隊客場首戰在11月18日挑戰印尼泗水騎士；彰化縣立體育館的主場處女秀在12月16日碰上菲律賓火焰。

夢想家球員有後衛李秉鴻、楊天佑、駱俊銓、陳昱翰、吳松蔚、正皓玄（鄭皓璿），前鋒鄭騏寬、柴瑋、潘祥偉、李家慶、徐浩鈞與台英混血貝查理及中鋒蔡政憲，加上外援佛雷斯特、摩勒、奧斯丁，董事長張承中表示，全部人都是經過多方討論才找齊。

夢想家教練團以許皓程為首，搭配兩位助理教練蔡耀勛（柳昇耀）和賴柏霖，許皓程透露，7月松山盃結束後，即收到球團邀請出任總教練，只是要帶領以年輕球員為主體的球隊，起初仍有些卻步，經過1個月深思熟慮，才決定迎來生涯的全新挑戰。

ABL新賽季隊伍包括夢想家在內，還有菲律賓火焰、香港東方、越南西貢熱火、泰國莫諾吸血鬼、佛山南海龍獅、印尼泗水騎士、馬來西亞猛龍及新加坡騰飛之獅，9隊將各自進行20場例行賽，主、客場皆10戰，戰績前6名取得季後賽門票。