遭國際拳總停權 吳經國轟違法

國際拳擊總會主席吳經國認為維吉特片面宣布停權，程序並不正當。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際拳擊總會（AIBA）權力鬥爭持續延燒，主席吳經國被指控財務處理不當，違反紀律規範，遭11名執行委員聯合申訴，AIBA紀律委員會主席維吉特昨對外宣布，已停止吳經國的主席職務。

吳經國表示：「維吉特顯然已被收買，與謀叛份子同謀，紀律委員會的臨時處分明顯違反AIBA章程，也未遵照正當程序，完全沒有停權之事，目前AIBA仍由我主導，絕不會因此停擺。」

吳經國強調，近日內法官就會公佈判定結果，證明維吉特和11名執行委員又再企圖奪權，他說：「我就像一灘清水，清水裡摸不到魚，因為擋人財路，所以不斷被抹黑，希望把水弄得混濁；針對此次違法事件，我將會針對紀律委員會和相關委員採取適當之處分，並提出名譽損害的告訴。」

吳經國近日捲入許多內部爭議，日前才被指控金流有問題，導致AIBA陷入財務危機，當時多名執委也組成臨時管理委員會，迫使吳經國下台，所幸9月25日瑞士判決吳經國勝訴，但不到1個月又傳出遭停權。

吳經國重申，「維吉特擅自對外宣佈，並不斷宣傳我被停權的消息，顯然已經違法，怎麼可能沒有經過正常程序，一個人就能決定仲裁結果；不過企圖奪權的委員顯然已沒招，這次將是他們走投無路的最後一擊。」