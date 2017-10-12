裙襬搖搖焦點球星》找回初衷 曾雅妮看得更遠

曾雅妮曾在2011年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽封后。（資料照，記者趙新天攝）

裙襬搖搖回到台灣主辦LPGA台灣錦標賽，10年來引領台灣女子高爾夫風潮的曾雅妮，依舊是焦點人物之一，長期以來不離不棄的球迷，依舊等待著比賽開始，像陪伴家人那樣走在美麗華球場的球道旁邊，看著她揮出每一桿。

最近這3年，曾雅妮在LPGA打不出滿意的成績，光看名次和桿數，似乎還在向下探底。今年已出賽22場，她只有不到1/3場次能晉級，LPGA獎金排名99，世界排名222，都與全盛時期相去甚遠。

盼見球迷笑容

但談到今年的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽，曾雅妮雙眼發亮，像是走進七彩糖果屋的小孩一樣，她期待再次見到球迷的笑容，再次和大家一起分享參加比賽的樂趣，完全沒有沉陷低潮的模樣。

曾雅妮說：「隔了這麼多年，我終於找回當初喜歡上高爾夫的感覺，現在真的很愛打球，很享受比賽，不會在意桿數、成績，每一桿打得很舒服最重要。」

不被成績束縛

妮妮笑說：「以前打球我很重視手感，感覺對了就打得出來，感覺不對什麼都不行。現在我很相信自己的動作，就剩推桿，今年推桿真的好爛，前面打得再好，推桿都推不進去。其實還是心理問題，還要花點時間，現在的教練梅森這方面對我幫助很大，他總是提醒我，我目標不是眼前的桿數、名次、世界排名、獎金多寡，甚至不是能否進入名人堂，應該是我對這項運動會有多少影響力。」

2011年曾雅妮曾在這場賽事舉起冠軍盃，下週的美麗華球場，球迷們又有機會看看不一樣的她，一位開開心心期待著東山再起的曾雅妮。（記者趙新天）